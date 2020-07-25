Колишній капітан іспанської "Барселони" Хаві заразився коронавірусом. Хаві, який є головним тренером катарського "Аль-Садда", пропустить відновлення футбольного сезону.

Про те, що COVID-19 виявили у Хаві, повідомляє твіттер катарського клубу "Аль-Садд".

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"Сьогодні я не зможу приєднатися до команди в момент відновлення сезону. Мене замінить Давід Пратс", – заявив видатний іспанець.

Деталі стану Хаві

40-річний тренер повідомив, що декілька днів тому здав позитивний тест на коронавірус.

За словами Хаві, він добре себе почуває, однак перебуватиме в ізоляції, поки не одужає.

Коли мені дозволять, я з радістю повернуся до своїх обов'язків,

– повідомив Хаві.

25 липня "Аль-Садд" повинен зіграти проти "Аль-Хорау" в чемпіонаті Катару в першому матчі після відновлення сезону.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020

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