Колишня зірка "Барселони" Хаві заразився коронавірусом
Колишній капітан іспанської "Барселони" Хаві заразився коронавірусом. Хаві, який є головним тренером катарського "Аль-Садда", пропустить відновлення футбольного сезону.
Про те, що COVID-19 виявили у Хаві, повідомляє твіттер катарського клубу "Аль-Садд".
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"Сьогодні я не зможу приєднатися до команди в момент відновлення сезону. Мене замінить Давід Пратс", – заявив видатний іспанець.
Деталі стану Хаві
40-річний тренер повідомив, що декілька днів тому здав позитивний тест на коронавірус.
За словами Хаві, він добре себе почуває, однак перебуватиме в ізоляції, поки не одужає.
Коли мені дозволять, я з радістю повернуся до своїх обов'язків,
– повідомив Хаві.
25 липня "Аль-Садд" повинен зіграти проти "Аль-Хорау" в чемпіонаті Катару в першому матчі після відновлення сезону.
Що відомо про Хаві?
- Іспанець – вихованець "Барселони", в якій провів усю кар'єру футболіста. Входить до складу символічної збірної XXI століття за версією УЄФА.
- З "Барселоною" Хаві виграв усі можливі титули на клубному рівні. Хаві – дворазовий чемпіон Європи у складі збірної Іспанії (2008, 2012), чемпіон світу 2010.
- Хаві називають одним з головних претендентів на тренерське крісло "Барселони".