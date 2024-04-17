Это была катастрофа, – Хави разнес судью из-за удаления после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Во вторник, 16 апреля, состоялись первые ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В одном из них Барселона на своем поле принимала ПСЖ.

Каталонцы потеряли преимущество после выездного матча. Они уступили со счетом 1:4 и покинули турнир.

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Хави возмущен судейством

После финального свистка главный тренер Барселоны прокомментировал вылет своей команды. Хави остался крайне недоволен судейством Иштвана Ковача, который в первом тайме показал красную карточку защитнику каталонцев Рональду Араухо, а на 56-й минуте удалил уже самого испанского тренера за слишком эмоциональную реакцию на действия арбитра.

Я расстроен, злой, потому что я считаю, что эта игра ознаменовала собой все противостояние. При игре 11 против 11 мы были хорошо организованы. Игра полностью соответствует плей-офф. Как по мне, это слишком – показывать красную карточку в этой игре. У нас были явные моменты, но мы отставали, потому что с десятью игроками – это очень тяжело,

– сказал тренер.

Хави заявил, что судейское решение перечеркнуло всю работу, которую команда делала в течение сезона и заметил, что удаление Араухо было лишним и катастрофическим.

Я сказал арбитру, что это очень плохо, что это была катастрофа. Это убило противостояние плей-офф. Это все изменило. Я не люблю говорить о судьях, но мы должны это сказать, мы не можем молчать,

– возмутился Хави.

Отметим, что, кроме ПСЖ, в полуфинал Лиги чемпионов также вышла уже дортмундская Боруссия, которая одолела в ответном матче Атлетико (4:2).

. Еще два участника этой стадии определятся в противостояниях Бавария – Арсенал и Манчестер Сити – Реал. Они состоятся 17 апреля в 22:00.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов-2023/2024 будет сыгран 1 июня в Лондоне на легендарном "Уэмбли". Действующим чемпионом турнира является Манчестер Сити.