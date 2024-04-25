Руководство каталонского клуба неоднократно заявляло, что надеется на продолжение сотрудничества. Окончательно все должно было решиться после личной встречи Хави, директоров Барселоны и президента Жоана Лапорты.

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Хави изменил свое решение

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, первый разговор не принес желаемого результата для руководства, однако он анонсировал, что будет решающая встреча в доме президента, чтобы окончательно поставить точку будущего Хави. И после нее все изменилось.

44-летний испанский тренер решил остаться в родном клубе и продолжит возглавлять команду. Он принял условие руководства каталонцев и теперь остались лишь формальные шаги, которые необходимо выполнить, чтобы продолжить сотрудничество.

Напомним, что действующее соглашение Хави с Барселоной рассчитано до 30 июня 2025 года и предусматривает опцию продления еще на сезон. Ожидается, что вечером 25 апреля руководство каталонцев официально объявит о решении испанского наставника остаться и сообщит условия дальнейшего сотрудничества.

Справка. Хави возглавляет Барселону с ноября 2021 года. Он сменил на посту главного тренера нидерландца Роналда Кумана и за это время выиграл с командой Ла Лигу-2022/2023 и Суперкубок Испании-2023.

Отметим, что следующий поединок "сине-гранатовые" проведут 29 апреля на домашней арене против Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.