МЮ, МанСити и Челси хотят Кейна

Кейн хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Нападающий стремится определиться с будущим до старта Евро-2020.

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Кейн хотел бы остаться в АПЛ. На 27-летнего футболиста претендуют Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Челси. Эти клубы вроде уже контактировали с представителями англичанина.

Все эти клубы выражают заинтересованность в трансфере форварда. Однако Тоттенхэм не хочет продавать Кейна.

Заметим, что Кейн намеревался уйти из Тоттенхэма еще летом 2020-го, но руководство "шпор" убедило его отложить эти планы.

В сезоне 2020/2021 Кейн провел 33 матча в Премьер-лиге. В его активе 22 гола и 13 результативных передач. Тоттенхэм занимает 6 место и вряд ли сыграет в Лиге чемпионов.

Бешеный ценник Кейна

По информации The Telegraph, президент Тоттенхэма Дэниэл Леви не хочет отпускать Кейна в другой английский клуб.

Он оценивает нападающего в 175 миллионов евро.

По данным источника, переговоры "шпор" с Челси могут быть невероятно сложными, учитывая серьезное соперничество между клубами.