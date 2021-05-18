МЮ, МанСіті та Челсі хочуть Кейна

Кейн хоче змінити клуб у літнє трансферне вікно. Нападник прагне визначитися з майбутнім до старту Євро-2020.

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Кейн хотів би залишитися в АПЛ. На 27-річного футболіста претендують Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Челсі. Ці клуби начебто вже контактували з представниками англійця.

Всі ці клуби висловлюють зацікавленість у трансфері форварда. Однак Тоттенхем не хоче продавати Кейна.

Зауважимо, що Кейн мав намір піти з Тоттенхема ще влітку 2020-го, але керівництво "шпор" переконало його відкласти ці плани.

У сезоні-2020/2021 Кейн провів 33 матчі у Прем'єр-лізі. У його активі 22 голи й 13 результативних передач. Тоттенхем посідає 6 місце й навряд чи зіграє у Лізі чемпіонів.

Скажений цінник Кейна

За інформацією The Telegraph, президент Тоттенхема Деніел Леві не хоче відпускати Кейна в інший англійський клуб.

Він оцінює нападника у 175 мільйонів євро.

За даними джерела, переговори "шпор" з Челсі можуть бути неймовірно складними, враховуючи серйозне суперництво між клубами.