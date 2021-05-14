Малиновский покоряет Европу

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что Руслан Малиновский находится в списке интересов трех клубов.

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Называется интерес со стороны миланского Интера, французского ПСЖ и лондонского Челси.

Об интересе Интера к Малиновскому ранее уже сообщалось.

В сезоне-2020/2021 Малиновский забил 8 голов и отдал 11 голевых пасов в 40 матчах за Аталанту.

Статистический портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 21 миллион евро. Контракт 28-летнего Малиновского с Аталантой действует до лета 2023 года.