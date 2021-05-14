Малиновский покоряет Европу
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что Руслан Малиновский находится в списке интересов трех клубов.
Стоит внимания Стоимость Малиновского на трансферном рынке резко выросла, – итальянские СМИ
Называется интерес со стороны миланского Интера, французского ПСЖ и лондонского Челси.
Об интересе Интера к Малиновскому ранее уже сообщалось.
В сезоне-2020/2021 Малиновский забил 8 голов и отдал 11 голевых пасов в 40 матчах за Аталанту.
Статистический портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 21 миллион евро. Контракт 28-летнего Малиновского с Аталантой действует до лета 2023 года.
- Малиновский был назван лучшим игроком Аталанты в апреле. Футболист сборной Украины дважды подряд получил награду.