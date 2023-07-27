FIE, вы поддерживаете убийства украинцев: украинский спорт поддержал дисквалифицированную Харлан

Новости об Ольге Харлан на чемпионате мира-2023 в Милане уносятся со скоростью света. Украинская саблистка показала свою позицию после победы над россиянкой Анной Смирновой, не пожав ей руку.

После победного укола (15:7) украинка выдвинула перед шедшей к ней россиянкой саблю. Ольга Харлан даже не думала давить руку соперницы из России, хотя та выступала под нейтральным флагом. Но эта "нейтральность" только формальность, пишет 24 Канал.

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FIE, тебе спокойно работается, пока россияне уносят жизнь жителей Николаева?

После чего Ольга еще что-то сказала Смирновой и бросила дорожку. Россиянка расценила это как проявление неуважения и подала протест. Организаторы ЧМ 50 минут проводили консультацию, но решение не изменили – побед украинки.

В следующем раунде Харлан должна была встретиться с болгаркой Иоанной Илиевой, но уже сменилось с ног на голову.

Через некоторое время появилась информация, что Илиева автоматически прошла в следующий раунд ЧМ. Нашу же Харлан отстранили от соревнований. Также украинку могут отстранить на 60 дней последующих стартов.

Похоже, что организаторы турнира решили удовлетворить российскую фехтовальщицу-клоунессу. Международная федерация фехтования, как вы там? Работаете спокойно? Пока родной город Ольги Николаев ежедневно обстреливают русские войска.

Как иначе нужно было сделать Ольге?

Украинская сторона будет оспаривать протест россиянки.

Украинский спорт уже оставляет свои реакции на эту циничную дисквалификацию Харлана в пользу россиянки. Одними из первых свою поддержку Ольге выразили украинские футбольные гранды – Шахтер и Динамо.

Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, FIE,

– написали "горняки" в инстаграмме.



Шахтер поддержал Харлан / Фото с инстаграмма донецкого клуба

Вслед за "горняками" выступили киевляне.

Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан! Справедливость существует, за нее следует бороться,

– написала пресс-служба Динамо.



Реакция Динамо на отстранение Харлан / Фото с инстаграмма киевского клуба