"Надо было овладеть собой": Харлан вспомнила, что сказала россиянке перед отказом в рукопожатии

Украинская саблистка не захотела пожимать руку представительнице страны, совершающей геноцид украинцев. О своем намерении уроженка Николаева сообщила заранее.

На недавнем чемпионате мира по фехтованию произошел громкий скандал, в который была вовлечена Ольга Харлан. Украинская спортсменка получила дисквалификацию после победы над россиянкой Анной Смирновой.

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Наша фехтовальщица без проблем одолела "нейтральную" оппонентку, но отказалась пожать руку представительнице страны-террористки. Как следствие, Международная федерация фехтования выписала Харлан черную карточку.

Украинка рассказала о том, что она сказала Смирновой в ответ на предложение рукопожатия. Также Ольга вспомнила о невероятной поддержке украинцев.

Очень большая поддержка была от всей украинской команды, я это чувствовала. Многие смирились с ситуацией, как и я уже смирилась, что у меня есть черная карточка. Надо было овладеть собой и смириться, что я не буду тягаться в командных. Уже не было геппи-энда для меня на этих соревнованиях. Но я понимала, что мне удалось что-нибудь такое сделать, что, возможно, изменит многое в мире спорта. Я просто действовала по своему чувству и сердцу, просто по-другому не могла. Очень много вопросов о том, что я сказала. Слышала такое: "Надеемся, ты скажешь ей что-нибудь плохое". Нет, я в первую очередь вела себя профессионально. Я честно выиграла бой, но сказала ей, что я не пожму руку. Вот и все,

– призналась Харлан.

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Отметим, что громкий резонанс все-таки сделал свое дело. Дисквалификация Ольги была приостановлена, и она смогла выступить в командном соревновании, помогая Украине добраться до полуфинала.

Более того, Международный олимпийский комитет встал на защиту украинки. Организация выдала Ольге олимпийскую лицензию в индивидуальные соревнования, из которых на ЧМ ее несправедливо выбросили.