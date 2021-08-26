Харлан просила, чтобы с ней на Олимпиаду поехал психолог, – министр спорта

Ольга Харлан очень хотела победить на Олимпиаде-2020, впрочем слишком сильное психологическое давление вызвало негативные последствия. Фехтовальщица даже просила предоставить ей психолога во время соревнований.

За полгода спортсменка уже начала считать дни до начала соревнований. Впрочем, перед началом она перегорела. Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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"Мы сделали все условия. Она лично просила Министерство, Олимпийский комитет, чтобы с ней поехал психолог", – отметил он.

И добавил, что специалист, который много времени работает с Харлан, прилетел на Олимпиаду. И был рядом с ней в Токио.

Гутцайт: Она уже была не та Ольга Харлан

Вадим Гутцайт отметил, что на Олимпийских играх-2020 фехтовальщица была одной из лучших спортсменок по результатам последних 10 лет независимой Украины. Это и обусловило слишком сильное давление на нее.

Он вспомнил, что за полгода она уже начала считать дни до начала соревнований. Впрочем, это сыграло непростую вещь, и Харлан перегорела. За 2 месяца до Олимпиады спортсменка откровенно рассказала, что плохо спит по ночам.

Я понял, что что-то не так. И уже потом на Олимпийских играх я увидел, что когда она начала свой день на соревнованиях, то это уже была не та Ольга Харлан. Потому что не чувствовала ни дистанцию, ни скорость, ни соперника, который перед ней,

– пояснил министр.

По его словам, 2020 год был для Харлан не слишком успешным. В 2019 году она победила на Чемпионате мира. Зато в следующем году она участвовала только в одном международном соревновании, где выступила неудачно. И это еще добавило ей неуверенности.

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