Харлан продала на аукционе именную куклу Барби: не одна тысяча долларов пойдет на помощь ВСУ

Титулованная фехтовальщица Ольга Харлан решила внести очередной вклад в победу Украины в войне над Россией. Украинская саблистка выставила на аукцион эксклюзивную именную куклу Барби.

20 августа Ольга Харлан объявила о начале аукциона с лотом, существующим только в одном экземпляре в мире. Розыгрыш длился 10 дней и будет окончен 30 августа.

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Эти деньги точно помогут нашим военным

К моменту его окончания наибольшей ставкой была сумма в 10 400 долларов. Именно столько отдали за уникальную куклу Барби, которую в 2020 году получила олимпийская чемпионка Пекина-2008.

Эти вырученные деньги пойдут в реабилитационную клинику BODRO, которая занимается восстановлением украинских защитников, которые ушли на фронт защищать Украину от врага и пострадали на передовой.

Еще раньше Харлан рассказала, почему решила стать инициатором такого аукциона для помощи ВСУ Саблистка заверила, что теперь эта Барби может делать гораздо больше полезных и добрых дел, чем просто стоять у нее дома. Именно так и будет, как сказала Ольга.

Патриотическая позиция Харлан, покорившая мир

Харлан еще раз показала свое доброе сердце. А вот о ее патриотической позиции недавно узнали во всем мире. Ольга не пожала руку после победы над россиянкой Анной Смирновой на ЧМ-2023 в Милане. Поэтому украинку дисквалифицировали, показав черную карточку, которая отстраняет ее от всех международных соревнований.

Это дало старт безумной огласке. Почти все встали на защиту Харлана. FIE решили отбелить свою репутацию, дав Ольге билет на Олимпиаду-2024 в Париж. Также украинской саблистке приостановили дисквалификацию, чтобы она приняла участие в командных соревнованиях на ЧМ, где украинки стали четвертыми.

Теперь Ольга не может соперничать следующие 2 месяца, но украинка ничего не пропустит. Ведь сезон у нее закончился. Поэтому ее дисквалификации пришлась на тренировку и отпуск.

После этой истории Харлан вспомнила об угрозах россиян и фото, которые они посылали ей на почту и в соцсетях. Также эта история изменила правила FIE относительно рукопожатий.