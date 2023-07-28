"Никогда никого нельзя принудить к миру, особенно украинцев": Ольга Харлан – о скандале на ЧМ

Украинская спортсменка издала громкое заявление после позорного решения Международной федерации фехтования. Девушка подчеркнула, что никогда не будет давить руку представительницам стран-террористок.

Во время чемпионата мира по фехтованию в Милане произошел громкий скандал. Украинскую спортсменку Ольгу Харлан дисквалифицировали после победы в первом круге.

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Наша фехтовальщица уверенно одолела "нейтральную" соперницу из России Анну Смирнову. Впрочем, Ольга ожидательно отказалась пожимать руку представительницы страны-террористки. Поэтому ей и выписали черную карточку.

Никогда никого нельзя принудить к миру, – Ольга Харлан

Харлан записала обращение к украинцам, массово ставшим ее поддерживать. Девушка подчеркнула, что ни одна пророссийская спортивная федерация не заставит нас мириться с оккупантами и давить им руки.

Знаете, никогда никого нельзя принудить к миру, особенно украинцев. Никогда, никаким рукопожатием! Потому так будет всегда. Я, вероятно, понимаю, как и все в адекватном мире, что правила должны измениться. Потому что меняется мир,

– отметила Ольга.

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Вопрос рукопожатий между украинцами и россиянами

Напомним, что фехтование не первый вид спорта, где украинцы игнорируют поздравления со спортсменами из РФ. Украинские теннисистки часто пересекаются с "нейтральными" оппонентками, но каждый раз отказываются давить им руку после матча.

При этом WTA с пониманием относится к чувствам наших спортсменок. И даже сами россиянки и белоруски понимают неуместность таких рукопожатий. При этом в фехтовании отказ от приветствия не является чем-то новым.

Есть случаи в фехтовании, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира. Они не давят руки, а ударяют по клинку и расходятся. Здесь мы видели, что она спровоцировала Ольгу и спровоцировала организационный комитет. Организационный комитет знал, что это будет происходить, потому что их предупредили. Но, к сожалению, они сделали то, что сделали,

– рассказал министр спорта Вадим Гутцайт.

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Международная федерация фехтования теперь может наложить на Ольгу 60-дневный бан, что сделает невозможным ее участие в командном первенстве. Тем не менее, девушка показала принципиальность, отказавшись здороваться с поклонницей русской армии.