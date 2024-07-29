Ольга Харлан победила и вышла в полуфинал Олимпиады-2024: онлайн-трансляция поединка
Ольга Харлан по результатам 1/8 финала вышла в следующий раунд. Она победила представительницу Азербайджана, которая ранее выступала за Россию.
В 1/8 финала Ольга Харлан победила представительницу Азербайджана Анну Башту. Поединок завершился со счетом 6:15 в пользу украинки, пишет 24 канал.
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Четвертьфинал для Ольги Харлан
В 1/4 финала Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях украинка будет соревноваться против венгерки Анны Мартон.
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Где смотреть
Суспильне – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Париже. Соревнования Ольги Харлан можно посмотреть на таких ресурсах:
- канал Суспильне Спорт
- сайт Суспильне Спорт
Трансляция на Суспільне Спорт начнется в 16:55.
Онлайн-трансляция поединка Ольги Харлан
В полуфинале Ольга Харлан встретится с сеяной француженкой Сарой Бальцер. Поединок начнется в 20:00. Видео с борьбы Ольги Харлан Украинка нанесла 15-й удар Анне Мартон и выходит в полуфинал. Ольга нанесла 14-й удар. Мартон снова бьет. 7:13. Снова удар Мартон. Счет 5:13. Удар от Мартон. 4:12. Двенадцатый удар украинки! Еще три удара и победа. Счет 3:10 в пользу Ольги Харлан. Счет 2:9 в пользу украинки. Девятый удар от украинки! Ольга Харлан нанесла восьмой удар! Анна Мартон нанесла удар по Ольге Харлан и заработала очко. Счет 1:7. Ольга имеет преимущество уже 7:0. Ольга Харлан и Анна Мартон начали битву в четвертьфинале.
ОЛЬГА ХАРЛАН ПОБЕЖДАЕТ!
Поединок начался!
В полуфинале Ольга Харлан встретится с сеяной француженкой Сарой Бальцер.
Поединок начнется в 20:00.
Видео с борьбы Ольги Харлан
Украинка нанесла 15-й удар Анне Мартон и выходит в полуфинал.
Ольга нанесла 14-й удар.
Мартон снова бьет.
7:13.
Снова удар Мартон.
Счет 5:13.
Удар от Мартон.
4:12.
Двенадцатый удар украинки!
Еще три удара и победа.
Счет 3:10 в пользу Ольги Харлан.
Счет 2:9 в пользу украинки.
Девятый удар от украинки!
Ольга Харлан нанесла восьмой удар!
Анна Мартон нанесла удар по Ольге Харлан и заработала очко.
Счет 1:7.
Ольга имеет преимущество уже 7:0.
Ольга Харлан и Анна Мартон начали битву в четвертьфинале.