Ольга Харлан победила и вышла в полуфинал Олимпиады-2024: онлайн-трансляция поединка

Ольга Харлан по результатам 1/8 финала вышла в следующий раунд. Она победила представительницу Азербайджана, которая ранее выступала за Россию.

В 1/8 финала Ольга Харлан победила представительницу Азербайджана Анну Башту. Поединок завершился со счетом 6:15 в пользу украинки, пишет 24 канал.

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Четвертьфинал для Ольги Харлан

В 1/4 финала Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях украинка будет соревноваться против венгерки Анны Мартон.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть

Суспильне – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Париже. Соревнования Ольги Харлан можно посмотреть на таких ресурсах:

канал Суспильне Спорт

сайт Суспильне Спорт

Трансляция на Суспільне Спорт начнется в 16:55.

Онлайн-трансляция поединка Ольги Харлан