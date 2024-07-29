У 1/8 фіналу Ольга Харлан перемогла представницю Азербайджану Анну Башту. Поєдинок завершився з рахунком 6:15 на користь українки, пише 24 канал.

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Чвертьфінал для Ольги Харлан

У 1/4 фіналу Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях українка змагатиметься проти угорки Анни Мартон.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Де дивитися

Суспільне Мовлення – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Змагання Ольги Харлан можна переглянути на таких ресурсах:

канал Суспільне Спорт

сайт Суспільне Спорт

Трансляція на Суспільне Спорт розпочнеться о 16:55.

Онлайн-трансляція поєдинку Ольги Харлан

У півфіналі Ольга Харлан зустрінеться з сіяною француженкою Сарою Бальцер. Поєдинок розпочнеться о 20:00.

Відео з боротьби Ольги Харлан

ОЛЬГА ХАРЛАН ПЕРЕМАГАЄ! Українка завдала 15-й удар Анні Мартон і виходить у півфінал.

Ольга завдала 14-й удар.

Мартон знову б'є. 7:13.

Знову удар Мартон. Рахунок 5:13.

Удар від Мартон. 4:12.

Дванадцятий удар українки! Ще три удари і перемога.

Рахунок 3:10 на користь Ольги Харлан.

Рахунок 2:9 на користь українки.

Дев'ятий удар від українки!

Ольга Харлан завдала восьмого удару!

Анна Мартон завдала удару по Ользі Харлан і заробила очко. Рахунок 1:7.

Ольга має перевагу вже 0:7.

Рахунок вже 0:3 на користь Ольги!

Ольга Харлан з перших хвилин заробила очко на свою користь!