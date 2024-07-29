В 1/8 финала Ольга Харлан победила представительницу Азербайджана Анну Башту. Поединок завершился со счетом 6:15 в пользу украинки, пишет 24 канал.

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Четвертьфинал для Ольги Харлан

В 1/4 финала Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях украинка будет соревноваться против венгерки Анны Мартон.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть

Суспильне – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Париже. Соревнования Ольги Харлан можно посмотреть на таких ресурсах:

канал Суспильне Спорт

сайт Суспильне Спорт

Трансляция на Суспільне Спорт начнется в 16:55.

Онлайн-трансляция поединка Ольги Харлан

В полуфинале Ольга Харлан встретится с сеяной француженкой Сарой Бальцер. Поединок начнется в 20:00.

Видео с борьбы Ольги Харлан

ОЛЬГА ХАРЛАН ПОБЕЖДАЕТ! Украинка нанесла 15-й удар Анне Мартон и выходит в полуфинал.

Ольга нанесла 14-й удар.

Мартон снова бьет. 7:13.

Снова удар Мартон. Счет 5:13.

Удар от Мартон. 4:12.

Двенадцатый удар украинки! Еще три удара и победа.

Счет 3:10 в пользу Ольги Харлан.

Счет 2:9 в пользу украинки.

Девятый удар от украинки!

Ольга Харлан нанесла восьмой удар!

Анна Мартон нанесла удар по Ольге Харлан и заработала очко. Счет 1:7.

Ольга имеет преимущество уже 7:0.