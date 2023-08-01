Готова была закончить с фехтованием: Харлан о скандале на ЧМ и рисках, на которые сознательно пошла

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира после того, как она победила россиянку Анну Смирнову. Все потому, что украинка не захотела пожать руку своей сопернице

После этого произошел информационный взрыв из-за неадекватной позиции Международной федерации фехтования (FIE). Ей пришлось давать заднюю и возвращать хотя бы в командные соревнования Ольгу Харлан. Даже Томас Бах был шокирован таким наглым поведением организации и дал украинке лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

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За правду готова была идти до конца

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала, как действовала бы национальная команда, если украинку не допустили к командным соревнованиям на чемпионате мира. Она понимала все риски своего поступка, но не могла поступать иначе.

Моя команда фехтовала бы без меня. Я сидела бы вместе с ними, я болела бы, делала все возможное, чтобы помочь морально, какими-то советами и т. д. Потом я бы поехала домой и ждала бы, пожалуй, что выйдет срок действия моей черной карточки. И потом все равно соревновалась бы. Это я сейчас так думаю. В тот момент я уже заканчивала с фехтованием. Но у меня не было такого, что это все было зря, моя карьера. Нет. Говорю, что, должно быть, оно должно было так быть. Пожалуй, что таким образом я должна завершить свою карьеру,

– заявила Харлан.

Решение открыть миру глаза на ситуацию в соревнованиях с россиянкой было взвешено. Однако украинка надеялась, что ее действия будут адекватно восприняты Международной федерацией фехтования, но этого не произошло.

"Я ни в коем случае не жалею о том, что сделала. Я понимала, что риски большие, потому что за день до этого мы разговаривали со многими, со всеми были "за" и "против", если что-то будет. Мы не знали, что что-то будет… Я верила в то, что все-таки дадут возможность ударить саблями – и на этом закончится.

Но получилось как получилось, и получилось довольно неплохо, потому что сейчас мы в команде очень поднялись в рейтинге. И я очень верю в то, что мы будем держать этот уровень, и у нас есть надежда, что мы приедем туда командой. Пожалуй, я просто смирилась с тем, что так и есть, так и будет. Я по-другому не могла сделать – значит оно так должно быть", – сказала Ольга.