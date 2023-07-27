"Я действовала своим сердцем": Ольга Харлан сделала огненное заявление по поводу скандальной дисквалификации

Украинская фехтовальщица наконец-то высказалась из-за отказа давить руку представительницы страны-террористки. Ольга поблагодарила всех за поддержку, а особенно - воинов ВСУ.

Во время чемпионата мира по фехтованию произошел скандал, в который втянули украинку Ольгу Харлан. Международная федерация фехтования еще в марте допустила к соревнованиям россиян в нейтральном статусе.

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В первом круге украинка Ольга Харлан обыграла Анну Смирнову из России, но после встречи отказалась пожать руку спортсменке из страны-террористки. В итоге россияне добились дисквалификации Ольги.

После этого позорного поступка множество известных спортсменов поддержали украинку, а наша федерация фехтования оспорила это решение. Наконец и сама Ольга отреагировала на это гнусное решение от FIE.

Сегодня был очень трудный и важный день. Это вызывает очень много вопросов, но и дает много ответов. Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, людей и семьи также терроризирует и спорт. То, что произошло сегодня – так и должно было произойти. Я не хотела пожимать руку спортсменке. Я действовала своим сердцем. Когда я услышала о том, что меня хотят дисквалифицировать, это меня убило. Я кричала от боли. Но потом я начала оживать, потому что ваши месседжи и поддержка... Особенно поддержка от защищающих нас бойцов. Я слышу, что мой поступок мотивировал их и это невозможно передать словами. Я благодарю каждого бойца, который нас защищает. Никогда нельзя принудить к миру, особенно украинцев. Никаким рукопожатием, никогда! Так всегда будет. Я понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется мир. Я благодарю каждого, вы в моем сердце. Слава Украине,

– сказала Харлан на своей странице в инстаграмме.

Отметим, что Международная федерация фехтования может ввести 60-дневный бан для Харлан за "отказ здороваться с соперницей". Это сделает невозможным участие Ольги в командных соревнованиях по ЧМ.

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Тем не менее, девушка показала принципиальность и патриотизм, отказавшись здороваться с поклонницей русской армии. Отметим, что Ольга является шестикратной чемпионкой мира, восьмикратной победительницей Евро и обладателем четырех олимпийских медалей по фехтованию.