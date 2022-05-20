В Харьковской области героически погиб вице-чемпион Европы по спортивному ориентированию

К сожалению, в полномасштабной русско-украинской войне погиб еще один украинский спортсмен. Никогда не простим этого врага.

Вечная память Герою

В боях под Харьковом 15 мая был убит член сборной по спортивной ориентировке Олег Ленюк. Об этом сообщает Федерация спортивной ориентировки Украины.

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Олег Ленюк был мастером спорта Украины, многократным чемпионом национального первенства и серебряным призером чемпионата Европы по рогейну – разновидности спортивного ориентирования.

Его отец, которого тоже зовут Олег, занимался спортивной ориентировкой и участвовал в соревнованиях среди ветеранов.

По словам собратьев, он был добросовестным бойцом, честным и надежным собратьем. На войне проявлял себя как мужественный и выносливый воин,

– пишут о погибшем герое в ФСОУ.

В 2022 году Олег стал выпускником кафедры математических проблем управления и кибернетики Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, где получил диплом магистра.

"Ангелы спорта"

Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.

К сожалению, с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля погибли более 40 украинских спортсменов.

В частности, на сайте можно узнать больше о спортсменах, их жизни, достижениях и обстоятельствах гибели.

Никогда не простим этого оккупантам

Во время обороны "Азовстали" погиб боксер Артём Моша.

Моша был чемпионом Киева по боксу. Спортсмен служил в Вооруженных Силах Украины и в последние дни находился вместе с другими украинскими военными на территории завода "Азовсталь".

Спортивный комитет Украины – союз общественных организаций, объединяющий спортивные федерации неолимпийских видов спорта.

После отстранения от мирового спорта представители России начинают активно высказываться о том, что "спорт вне политики". Также некоторые известные атлеты защищают россиян, обосновывая это тем, что они "не причастны к власти своей страны".

Однако пока российские спортсмены не могут и слова произнести о русско-украинской войне, наши спортсмены лишены права тренироваться, некоторые вообще изменили свою деятельность и взяли в руки оружие.

В эксклюзивном комментарии для 24 канала Андрей Шевченко подчеркнул, что пока в Украине идет война, российские спортсмены должны быть отстранены от международной арены.