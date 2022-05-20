Вічна пам'ять Герою

У боях під Харковом 15 травня було вбито члена збірної зі спортивного орієнтування Олега Ленюка. Про це повідомляє Федерація спортивного орієнтування України.

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Олег Ленюк був майстром спорту України, багаторазовим чемпіоном національної першості та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну – різновиду спортивного орієнтування.

Його батько, якого теж звати Олег, займався спортивним орієнтуванням і брав участь у змаганнях серед ветеранів.

За словами побратимів, він був сумлінним бійцем, чесним та надійним побратимом. На війні проявляв себе як мужній та витривалий воїн,

– пишуть про загиблого героя у ФСОУ.

У 2022 році Олег став випускником кафедри математичних проблем управління й кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де отримав диплом магістра.

"Янголи спорту"

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

На жаль, з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого загинули вже понад 40 українських спортсменів.

Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.