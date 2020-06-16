Харьков получил аппараты ИВЛ от "Шахтера"
"Шахтер" подарил аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы.
Об этом "Шахтер" сообщает 16 июня на своем официальном сайте.
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Медучреждение во время карантина получило статус опорной больницы для борьбы с COVID-19. Больницы были переданы два аппарата ИВЛ.
Оборудование медучреждению передал молодой голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.
"В Харькове "Шахтер" приобретает трофеи, и мы чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Спасибо им за это", – сказал Анатолий.
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Также Трубин рад, что "Шахтер" может сделать доброе дело для города.
"Главное, чтобы наши болельщики сейчас и в дальнейшем серьезно относились к карантину и заботились о своих близких. Футбол с болельщиками вскоре вернется в город, и мы будем счастливы видеть всех на наших играх в Харькове", – добавил Трубин.
Что такое ИВЛ?
Это медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких. Его применяют, если пациент не может или ему трудно дышать самостоятельно. ИВЛ аппараты работают по принципу вентиляции с положительным давлением.
Аппараты закачивают воздух насыщенный кислородом в легкие. Аппараты имеют различные режимы. Все зависит от состояния больного. Для этого пациенту делают интубацию, то есть вставляют в трахею трубку через нос или рот. К этой трубки подключается аппарат ИВЛ.