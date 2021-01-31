Головний пенальтист Ференцвароша Ігор Харатін не зумів реалізувати 11-метровий удар на початку зустрічі. Команда Сергія Реброва зіграла внічию з Кішвардою.

Джерело: 24 канал

У рамках 18 туру чемпіонату Угорщини Ференцварош Сергія Реброва здобув одне очко у матчі проти Кішварди (1:1). Гравець збірної України Ігор Харатін вже на старті поєдинку міг розмочити нулі на табло, але не судилось. Удар з пенальті від українця став легкою здобиччю для голкіпера суперника. Харатін зіграв і на добиванні, але знову воротар зіграв ідеально.

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Нереалізована перевага

Перед перервою гостям вдалось відкрити рахунок завдяки точному удару Єлена на 40-й хвилині. Після відпочинку Узуні зрівняв рахунок. Зустріч завершилась нічиєю 1:1. Швидше за все матч завершився б з іншими цифрами на табло, якби Харатін реалізував 11-метровий удар.

На 78-й хвилині Харатін пішов відпочивати на лавку для запасних. Інший українець Олександр Зубков також вийшов у старті та зіграв 63 хвилини. У складі суперника теж виступає український футболіст Богдан Мельник, який зіграв весь поєдинок.

Після нічиєю Ференцварош продовжує лідирувати у таблиці – 43 очки. Кішварда із 28 пунктами замикає трійку.

Відео, як Харатін не забив пенальті