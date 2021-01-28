Ференцварош Сергея Реброва 27 января сыграл на выезде против Будафока в рамках 5 тура чемпионата Венгрии. Харатин поставил точку в разгроме соперника.

Источник: 24 канал

Ференцварош подошел к матчу в статусе лидера чемпионата Венгрии. В стартовом составе за гостей на поле вышел Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался на скамейке для запасных.

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Первая победа в новом году

Команда Сергея Реброва уже с первых минут владела преимуществом в матче. На 25-й минуте гости открыли счет благодаря удару Узуни. Первая 45-минутка завершилась минимальной победой Ференцвароша – 0:1.

После перерыва Чонтош удвоил счет. Игроки Будафока не смогли ответить той же монетой. Зато на 67-й минуте гости заработали пенальти. К 11-метровой отметке подошел украинец Харатин и легко развел голкипера и мяч в разные углы ворот.

Своих почти 30 минут в матче получил другой украинец Зубков. Но за этот период вингер не сумел отметиться результативными действиями. Матч завершился уверенной победой Ференцвароша – 0:3. Эта победа стала первой для подопечных Реброва в новом 2021 году.

После успеха Ференцварош убедительно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего конкурента Фехервара на 10 очков.

Видео гола Харатина с пенальти