Ассист от Харатина

Два лидера венгерского чемпионата не смогли определить победителя встречи. Матч завершился ничьей 1:1.

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В стартовом составе Ференцвароша не вышел ни один из украинских футболистов. Александр Зубков и Игорь Харатин появились на поле при счете 0:1. Первыми счет в поединке открыла Академия Пушкаша. Голом отметился Жоау Нунеш уже на 7-й минуте матча.

В середине второй 45-минутки команда Сергея Реброва сравняла счет. После подачи с углового мяч попал в ногу Харатину и отскочил под удар Аиссу Лаидуни, который пробил мимо голкипера соперника.

Харатин отличился курьезным ассистом уже через минуту после выхода на замену. Для Игоря это противостояние было в футболке венгров 36-м в этом сезоне во всех турнирах. За это время украинец отметился 6 голами и 4 результативными передачами.

После встречи Ференцварош Сергея Реброва продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Сейчас в активе команды украинцев 65 очков. Ближайший конкурент Академия Пушкаша отстает от первой ступени на 13 пунктов.

Ференцварош – Академия Пушкаша видеообзор (ассист Харатина с 1:37)