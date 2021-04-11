Асист від Харатіна

Два лідери угорського чемпіонату не змогли визначити переможця зустрічі. Матч завершився нічиєю 1:1.

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У стартовому складі Ференцвароша не вийшов жоден з українських футболістів. Олександр Зубков та Ігор Харатін з'явились на полі за рахунку 0:1. Першими рахунок у поєдинку відкрила Академія Пушкаша. Голом відзначився Жоау Нунеш вже на 7-й хвилині матчу.

У середині другої 45-хвилинки команда Сергія Реброва зрівняла рахунок. Після подачі з кутового м'яч влучив у ногу Харатіна та відскочив під удар Аїссу Лаїдуні, який пробив повз голкіпер суперника.

Харатін відзначився курйозним асистом вже через хвилину після виходу на заміну. Для Ігоря це протистояння було у футболці угорців 36-м у цьому сезоні в усіх турнірах. За цей час українець відзначився 6 голами та 4 результативними передачами.

Після зустрічі Ференцварош Сергія Реброва продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. Зараз в активі команди українців 65 очків. Найближчий конкурент Академія Пушкаша відстає від першої сходинки на 13 пунктів.

Ференцварош – Академія Пушкаша відеоогляд (асист Харатіна з 1:37)