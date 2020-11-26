Американский боксер Майкл Хантер не может заявить о себе в ринге, поэтому попытался угрожать ведущим боксерам. Хантер обещает одолеть Александра Усика, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

32-летний Хантер убежден, что победит Усика решение судей. Об этом сообщает fightnews.info со ссылкой на EsNews.

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Полагаю, я побью его. Не думаю, что остановлю, из-за того, как он боксирует, но я думаю, без сомнений побью его единогласным решением судей,

– сказал американец.

Что касается Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, то Хантер убежден, что бой с первым будет сложнее. Зато победа над Фьюри, считает Хантер, дастся ему легко.

"Мне кажется, что он (Фьюри, – Спорт 24) не сможет уйти от меня. Даже если он использует свои ноги, я легко ударю его. Энтони Джошуа, возможно, будет иметь возможность держать меня подальше, но не Фьюри", – заявил боксер.

Также Хантер выразил убеждение, что перебоксирует Энди Руиса и Криса Арреолу. Что касается боя с Диллианом Уайтом, то Хантер уверен в нокауте в свою пользу.

Усик побеждал Хантера

33-летний украинский боксер Усик уже встречался с Хантером. Их бой состоялся 8 апреля 2017 года.

Боксеры встретились в США в рамках первого тяжелого веса. Украинский боксер выиграл единогласным решением судей.

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