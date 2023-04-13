Ни с того ни с сего: обладатель премии Ференца Пушкаша остался без клуба посреди сезона
Источник:Твиттер Олимпиакоса
Хамес Родригес, как неожиданно перешел в греческий Олимпиакос, так неожиданно его и покинул. Игрок открыт для новых предложений.
Бывшая мировая звезда Хамес Родригес закончил свое сотрудничество с греческим Олимпиакосом. "Легенды" отпустили колумбийского футболиста прямо посреди сезона.
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Снова в поиски себя
Бывший обладатель премии Пушкаша продолжает бродить по Европе, расторгнув контракт со своим действующим клубом. Самое интересное, что причина досрочного завершения сотрудничества неизвестна, однако греческий коллектив довольно тепло простился с колумбийской звездой. Хамес Родригес перебрался в состояние греческого коллектива только в сентябре прошлого года, однако успел полюбиться фанатам.
Хамес всегда будет частью нашего клуба и членом красно-белой семьи. Мы хотим поблагодарить его за его труд и пожелать успехов в будущем,
– говорится в заявлении Олимпиакоса.
Карьера колумбийского футболиста
- Хамес успел поиграть за ряд европейских коллективов, в состоянии которых он сиял. В частности, Родригес поиграл за Порту, Монако, Реал, Баварию и Эвертон. Лучший период его карьеры пришелся на пребывание в составе "сливочных", при которых он провел 85 поединков, забив 29 голов. Также с "королевским" клубом колумбиец выигрывал ряд внутренних испанских и европейских титулов.
- Но после этого Хамес уже потерял себя. В период между незвездочными Эвертоном и Олимпиакосом колумбиец успел поиграть за катарский Ар-Райян, поэтому следует ожидать, что Родригес перейдет снова в не именитый коллектив.
- Также у Хамеса есть две громкие индивидуальные награды, обе пришлись на 2014 год. Тогда он выиграл награду имени Ференца Пушкаша (лучший гол сезона), а также завоевал "Золотую бутсу" чемпионата мира.
- Интересно, что колумбиец желает, чтобы его называли сам Хамес, поскольку когда его называли Джеймс, то игрок тогда нервничает.