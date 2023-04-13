Колишня світова зірка Хамес Родрігес закінчив свою співпрацю з грецьким Олімпіакосом. "Легенди" відпустили колумбійського футболіста просто посеред сезону.
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Знову у пошуки себе
Колишній володар премії Пушкаша продовжує блукати Європою, розірвавши контракт зі своїм чинним клубом. Найцікавіше, що причина дострокового завершення співпраці невідома, проте грецький колектив досить тепло попрощався з колумбійською зіркою. Хамес Родрігес перебрався у стан грецького колектива лише у вересні минулого року, проте встиг полюбитися тамтешнім фанатам.
Хамес завжди буде частиною нашого клубу і членом червоно-білої сім'ї. Ми хочемо подякувати йому за його працю та побажати успіхів у майбутньому,
– йдеться у заяві Олімпіакоса.
Кар'єра колумбійського футболіста
- Хамес встиг пограти за низку європейських колективів, у стані яких він сяяв. Зокрема Родрігес пограв за Порту, Монако, Реал, Баварію та Евертон. Найкращий період його кар'єри припав на перебування у складі "вершкових", за яких він провів 85 поєдинків, забивши 29 голів. Також з "королівським" клубом колумбієць вигравав низку внутрішніх іспанських та європейських титулів.
- Та після того Хамес уже загубив себе. У період між не зірковими Евертоном та Олімпіакосом колумбієць встиг пограти за катарський Ар-Райян, тому варто очікувати, що Родрігес перейде знову у не іменитий колектив.
- Також у Хамеса є дві гучні індивідуальні нагороди, обидві припали на 2014-ий рік. Тоді він виграв нагороду імені Ференца Пушкаша (найкращий гол сезону), а також здобув "Золоту бутсу" чемпіонату світу.
- Цікаво, що колумбієць бажає, аби його називали саме "Хамес", оскільки коли його називали "Джеймс", то гравець тоді нервує.