Колишня світова зірка Хамес Родрігес закінчив свою співпрацю з грецьким Олімпіакосом. "Легенди" відпустили колумбійського футболіста просто посеред сезону.

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Знову у пошуки себе

Колишній володар премії Пушкаша продовжує блукати Європою, розірвавши контракт зі своїм чинним клубом. Найцікавіше, що причина дострокового завершення співпраці невідома, проте грецький колектив досить тепло попрощався з колумбійською зіркою. Хамес Родрігес перебрався у стан грецького колектива лише у вересні минулого року, проте встиг полюбитися тамтешнім фанатам.

Хамес завжди буде частиною нашого клубу і членом червоно-білої сім'ї. Ми хочемо подякувати йому за його працю та побажати успіхів у майбутньому,

– йдеться у заяві Олімпіакоса.

Кар'єра колумбійського футболіста