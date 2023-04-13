Бывшая мировая звезда Хамес Родригес закончил свое сотрудничество с греческим Олимпиакосом. "Легенды" отпустили колумбийского футболиста прямо посреди сезона.

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Снова в поиски себя

Бывший обладатель премии Пушкаша продолжает бродить по Европе, расторгнув контракт со своим действующим клубом. Самое интересное, что причина досрочного завершения сотрудничества неизвестна, однако греческий коллектив довольно тепло простился с колумбийской звездой. Хамес Родригес перебрался в состояние греческого коллектива только в сентябре прошлого года, однако успел полюбиться фанатам.

Хамес всегда будет частью нашего клуба и членом красно-белой семьи. Мы хотим поблагодарить его за его труд и пожелать успехов в будущем,

– говорится в заявлении Олимпиакоса.

Карьера колумбийского футболиста