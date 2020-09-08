Английский "Эвертон" неожиданно усилился колумбийским атакующим полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом. Контракт футболиста рассчитан на 2 сезона.

Кроме соглашения на 2 года "ириски" также имеют опцию пролонгации контракта еще на 1 год. О трансфере сообщил официальный сайт клуба.

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Неожиданный трансфер в АПЛ

Сумма отступных, которая на протяжении длительного времени была камнем преткновения в переговорах с мадридским "Реалом", пока неизвестна. Но по неофициальным данным сумма трансфера составила около 22,4 миллиона евро.

В АПЛ Родригес будет выступать под "19" номером.

Добавим, что футболист снова будет выступать под руководством наставника Карла Анчелотти. С ним он некоторое время работал в Мадриде и мюнхенской "Баварии". Под руководством итальянца Хамес стал лучшим полузащитником испанской Ла Лиги в сезоне 2014/15.

По словам Хамеса, присутствие в "Эвертоне" Анчелотти стало главной причиной перехода в английский клуб.

В сезоне 2019/20 Хамес Родригес сыграл за "сливочных" всего 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативных передачи. Отметим, что "Реал" подписал игрока за 80 миллионов евро.

Карьера Родригеса в "Реале" и "Баварии"

Колумбийский полузащитник перешел в "Реал" после успешных выступлений на Чемпионате мира 2014 года, именно тогда Родригес заявил о себе на весь мир. На чемпионате он стал лучшим бомбардиром. Подписав контракт с мадридцами, стал стабильным игроком основы, но затем получил травму, которая внесла свои коррективы в карьеру футболиста в составе "сливочных".

С возвращением на тренерский мостик "Реала" Зинедина Зидана в начале 2016 года игровое время Родригеса начало уменьшаться. В сезоне 2016/17 во всех соревнованиях провел лишь 32 игры, в которых успел отличиться 11 голами и 13 результативными передачами, помог команде завоевать титул чемпионов Испании и во второй раз подряд победить в Лиге чемпионов. Несмотря на эти успехи место игрока ротации "Реала" колумбийца не устраивало и он попросил отдать его в аренду, в клуб, в команде которого он мог бы стабильно играть в основном составе.

Далее футболист перешел на правах аренды в "Баварию". В сезоне 2017/18, своем первом в Мюнхене, Хамес принял участие в 23 матчах чемпионата, в которых 7 раз отмечался голами и 11 раз успешно ассистировал партнерам. Провел в составе мюнхенского клуба два сезона.