Англійський "Евертон" несподівано підсилився колумбійським атакувальним півзахисником "Реала" Хамесом Родрігесом. Контракт футболіста розрахований на 2 сезони.

Окрім угоди на 2 роки "іриски" також мають опцію пролонгації контракту ще на 1 рік. Про трансфер повідомив офіційний сайт клубу.

Читайте також: "Челсі" підписав найдорожчий контракт у історії футболу із однією з найкращих футболісток світу

Несподіваний трансфер в АПЛ

Сума відступних, яка впродовж тривалого часу була каменем спотикання у перемовинах із мадридським "Реалом", наразі невідома. Але за неофіційними даними сума трансферу склала близько 22,4 мільйона євро.

В АПЛ Родрігес виступатиме під "19" номером.

Додамо, що футболіст знову виступатиме під керівництвом наставника Карла Анчелотті. Із ним він деякий час працював у Мадриді та мюнхенській "Баварії". На чолі італійця Хамес став найкращим півзахисником іспанської Ла Ліги у сезоні 2014/15.

За словами Хамеса, присутність у "Евертоні" Анчелотті стало головною причиною переходу у англійський клуб.

У сезоні 2019/20 Хамес Родрігес зіграв за "вершкових" лише 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі. Наголосимо, що "Реал" підписав гравця за 80 мільйонів євро.

Кар'єра Родрігеса у "Реалі" та "Баварії"

Колумбійський півзахисник перейшов у "Реал" після успішних виступів на чемпіонаті світу 2014 року, саме тоді Родрігес заявив про себе на весь світ. На чемпіонаті він став найкращим бомбардиром. Підписавши контракт з мадридцями став стабільним гравцем основи, але згодом отримав травму, яка внесла свої корективи у кар'єру футболіста у складі "вершкових".

З поверненням на тренерський місток "Реала" Зінедіна Зідана на початку 2016 року ігровий час Родрігеса почав зменшуватися. В сезоні 2016/17 в усіх змаганнях провів лише 32 гри, в яких встиг відзначитися 11 голами і 13 результативними передачами, допомігши команді здобути титул чемпіонів Іспанії і вдруге поспіль тріумфувати у Лізі чемпіонів. Попри ці успіхи місце гравця ротації "Реала" колумбійця не влаштовувало і він попросив віддати його в оренду, до клубу, в команді якого він міг би стабільно грати в основному складі.

Далі футболіст перейшов на правах оренди у "Баварію". В сезоні 2017/18, своєму першому у Мюнхені, Хамес взяв участь у 23 матчах чемпіонату, в яких 7 разів відзначався голами і 11 разів успішно асистував партнерам. Провів у складі мюнхенського клубу два сезони.