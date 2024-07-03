Пророчат зал славы: бывший чемпион о реванше между Усиком и Фьюри
Источник:iFL TV
В Эр-Рияде, 18 мая 2024 года состоялся титульный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В изнурительном и захватывающем поединке победу одержал украинский боксер.
Экс-чемпион мира в полулегком весе Насим Хамед высказал свое мнение о реванше между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он считает, что это будет тяжелый бой и надеется, что британец сможет победить.
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Зал Славы: украинец и британец
После боя оба боксера согласились на бой-реванш. Несмотря на свою приверженность к британскому боксеру Насим Хамед заметил, что украинский боксер на другом уровне и в будущем станет членом Зала славы, как и Тайсон.
Наши сердца с Фьюри, мы поддерживаем его и очень хотим его победы. Тайсон – наш соотечественник, он оставил след в этом спорте,
– прокомментировал Хамед.
Напомним, что первый бой завершился между Усиком и Фьюри завершился победой украинца решением судей. Матч-реванш запланирован на 21 декабря 2024 года.
Вокруг реванша Фьюри и Усика
- Украинец получит 60% от основного гонорара, а британец – 40%. В прошлый раз 2/3 получил Тайсон, а остальные Усик.
- По информации Boxing Kingdom, реванш может состояться 12 октября 2024 года.
- Если Фьюри откажется от реванша Александр Усик получит минимум трех кандидатов в соперники. Это может быть Хргович, Дюбуа, Чарр или Паркер.