Пророчат зал славы: бывший чемпион о реванше между Усиком и Фьюри

3 июля 2024, 14:15
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Источник:

iFL TV

В Эр-Рияде, 18 мая 2024 года состоялся титульный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В изнурительном и захватывающем поединке победу одержал украинский боксер.

Экс-чемпион мира в полулегком весе Насим Хамед высказал свое мнение о реванше между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он считает, что это будет тяжелый бой и надеется, что британец сможет победить.

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Зал Славы: украинец и британец

После боя оба боксера согласились на бой-реванш. Несмотря на свою приверженность к британскому боксеру Насим Хамед заметил, что украинский боксер на другом уровне и в будущем станет членом Зала славы, как и Тайсон.

Наши сердца с Фьюри, мы поддерживаем его и очень хотим его победы. Тайсон – наш соотечественник, он оставил след в этом спорте,
– прокомментировал Хамед.

Напомним, что первый бой завершился между Усиком и Фьюри завершился победой украинца решением судей. Матч-реванш запланирован на 21 декабря 2024 года.

Вокруг реванша Фьюри и Усика

  • Украинец получит 60% от основного гонорара, а британец – 40%. В прошлый раз 2/3 получил Тайсон, а остальные Усик.
  • По информации Boxing Kingdom, реванш может состояться 12 октября 2024 года.
  • Если Фьюри откажется от реванша Александр Усик получит минимум трех кандидатов в соперники. Это может быть Хргович, Дюбуа, Чарр или Паркер.

Автор: Северин Трач