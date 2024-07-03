Ексчемпіон світу в напівлегкій вазі Насім Хамед висловив свою думку про реванш між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що це буде важкий бій і сподівається, що британець зможе перемогти.

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Зал Слави: українець та британець

Після бою обидва боксери погодились на бій-реванш. Попри свою прихильність до британського боксера Насім Хамед зауважив, що український боксер на іншому рівні та в майбутньому стане членом Зали слави, як і Тайсон.

Наші серця з Ф'юрі, ми підтримуємо його і дуже хочемо його перемоги. Тайсон – наш земляк, він залишив слід у цьому спорті,

– прокоментував Хамед.

Нагадаємо, що перший бій завершився між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українця рішенням суддів. Матч-реванш заплановано на 21 грудня 2024 року.

Довкола реваншу Ф'юрі та Усика