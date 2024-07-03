Экс-чемпион мира в полулегком весе Насим Хамед высказал свое мнение о реванше между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он считает, что это будет тяжелый бой и надеется, что британец сможет победить.

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Зал Славы: украинец и британец

После боя оба боксера согласились на бой-реванш. Несмотря на свою приверженность к британскому боксеру Насим Хамед заметил, что украинский боксер на другом уровне и в будущем станет членом Зала славы, как и Тайсон.

Наши сердца с Фьюри, мы поддерживаем его и очень хотим его победы. Тайсон – наш соотечественник, он оставил след в этом спорте,

– прокомментировал Хамед.

Напомним, что первый бой завершился между Усиком и Фьюри завершился победой украинца решением судей. Матч-реванш запланирован на 21 декабря 2024 года.

Вокруг реванша Фьюри и Усика