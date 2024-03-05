Востаннє титулована спортсменка виходила на корт у серпні 2022 року. Тоді вона поступилася українській тенісистці Дар'ї Снігур.

Читайте також П'ятеро українок зіграють на турнірі Індіан-Веллс: хто в суперниках у Світоліної та компанії

Рішення Спортивного арбітражного суду

Після цього Міжнародна тенісна агенція з відповідності (ITIA) відсторонила Халеп через виявлений у допінг-пробі заборонений препарат роксадустат, а згодом її звинуватили в порушенні в біологічному паспорті спортсменки.

У вересні 2023 року незалежний трибунал відсторонив Сімону від тенісу на 4 роки. Румунка одразу подала апеляцію до CAS та звинувачувала ITIA в затягуванні процесу. Зіркова тенісистка була впевнена, що не робила свідомо нічого незаконного та заявляла, що може завершити кар'єру, якщо суд затвердить остаточно санкції проти неї.

Після тривалого розгляду справи Спортивний арбітражний суд підтвердив версію Халеп, що роксадустат потрапив до її організму через "забруднення" харчової добавки, до складу якої входила заборонена речовина, хоча інформація про це не була вказана на етикетці, тому "порушення антидопінгових правил з її боку були ненавмисними".

У результаті, дискваліфікація Халеп була скорочена з чотирьох років до дев'яти місяців і це означає, що її відсторонення від тенісу офіційно закінчилося в липні 2023 року, тому Халеп може поновити професійну кар'єру вже на найближчих турнірах WTA.

Чим відома Сімона Халеп