В халате и с чемпионским поясом: Фьюри посетил штаб-квартиру Top Rank – видео

5 октября 2021 , 16:11
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Источник:

инстаграм LuckyPunch

Тайсон Фьюри завершает подготовку к своему следующему поединку. 33-летний боксер встретится с Деонтеем Уайлдером.

В гости в домашней одежде

Британский боксер в экстравагантном виде приехал в офис промоутерской компании Top Rank. Тайсон Фьюри не мог не выделиться среди других бойцов.

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33-летний чемпион мира по версии WBC надел халат, а в руках держал свой чемпионский пояс. В общем сложилось впечатление, что он не сильно выбирал, во что нарядиться, а поехал в одежде, которую носит дома.

Фьюри посетил Top Rank: видео

  • Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится уже 9 октября во Лас-Вегасе. Противостояние должно было состояться еще летом, но бой перенесли.
  • Предыдущие два поединка между этими боксерами закончились ничьей и победой Фьюри в седьмом раунде техническим нокаутом. Уайлдер сделает все возможное, чтобы взять верх над соперником. Тогда Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC.
  • Тайсон отказывался дать реванш Деонтеем, но суд обязал Фьюри провести бой с американцем.
Автор: Софія Кулай