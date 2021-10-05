У гості в домашньому одязі

Британський боксер у екстравагантному вигляді приїхав до офісу промоутерської компанії Top Rank. Тайсон Ф'юрі не міг не виділитись серед інших бійців.

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33-річний чемпіон світу за версією WBC одягнув халат, а у руках тримав свій чемпіонський пояс. Загалом склалось враження, що він не сильно обирав, у що вдягатись, а поїхав в одязі, який носить вдома.

Ф'юрі відвідав Top Rank: відео