У гості в домашньому одязі
Британський боксер у екстравагантному вигляді приїхав до офісу промоутерської компанії Top Rank. Тайсон Ф'юрі не міг не виділитись серед інших бійців.
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33-річний чемпіон світу за версією WBC одягнув халат, а у руках тримав свій чемпіонський пояс. Загалом склалось враження, що він не сильно обирав, у що вдягатись, а поїхав в одязі, який носить вдома.
Ф'юрі відвідав Top Rank: відео
- Третій поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером відбудеться вже 9 жовтня у Лас-Вегасі. Протистояння повинно було відбутись ще влітку, але бій перенесли.
- Попередні два поєдинки між цими боксерами закінчилися нічиєю та перемогою Ф'юрі у сьомому раунді технічним нокаутом. Уайлдер зробить усе можливе, щоб взяти гору над суперником. Тоді Ф'юрі відібрав у Уайлдера пояс WBC.
- Тайсон відмовлявся дати реванш Деонтеєм, але суд зобов'язав Ф'юрі провести бій з американцем.