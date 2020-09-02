Недалеко от границы Швейцарии в альпийской долине под Монбланом расположился небольшой французский городок Шамони. Несмотря на то, что население его только около 10 тыс. людей, он многим хорошо известен.

Интересен историкам, т.к. в нем жил ряд известных людей со всей Европы. Интересен любителям древнего, т.к. здесь еще сохранились старые деревянные срубы – "мазо", домики до 10 кв. м, где и сейчас можно пожить, но стоить это будет дороже, чем проживание в 5-звездочном отеле. Интересен любителям необычного – рядом с Шамони находится единственный в Европе музей ледников внутри ледника, а язык одного ледника виден с поселка. Но главное, что Шамони – это спортивная Мекка. Каждый год в конце августа здесь проводят соревнования по ультратрейлу UTMB, и их участники – люди из другой вселенной. Самый элитный маршрут их забега – 170 км вокруг массива Монблан с набором высоты 10 км. Сильнейшие пробегали его за 20 часов. А для особых "мазохистов" есть этап PTL – 290 км с набором высоты 26,5 км.

Особенно хорош Шамони для любителей хайкинга. О том, что такое это такое – можно прочитать в предыдущем материале по ссылке.

Из-за удачного расположения в долине между двух горных хребтов вокруг Шамони есть десятки изумительных промаркированных треков разного уровня. Есть и ровный трек на 8 км между поселками Шамони и Ле-Уш. А есть и маршрут для выносливых на 30 км с набором высоты 3 км, который ведет от Шамони к “космическому” приюту под названием “Дом-дю-Гуте”, который находится в зоне постоянных снегов на высоте 3800 м над уровнем моря.

Каждый маршрут промаркирован, и каждый – шедевр. Склоны с обеих сторон долины Шамони заросли лесом, и даже в жаркую погоду там комфортно. А когда выходишь к "окну" где нет леса, перед тобой открываются потрясающие виды на долину Шамони. Когда наберешь высоту более километра, то открывается вид на ослепительный Монблан.

На лесных склонах тропы на десятки километров часто пересекаются, поэтому заблудиться – не проблема. Очень выручал смартфон Sigma mobile X-TREME PQ39 MAX. Он защищенный, поэтому, когда попадаешь под дождь, что в горах может случиться часто, или когда влезешь с ним в грязь, споткнешься и упадешь, то совершенно не беспокоишься. Отдельно стоит упомянуть батарею емкостью 9000 мА*ч. При постоянно включенном навигаторе спокойно слушаешь аудиокнигу, делаешь фото и т.д. Хватает на несколько дней. Благодаря этому аккумулятору телефон также можно использовать в качестве павербанка, чтобы заряжать другие устройства.

Во время похода наслаждаешься лесными ягодами, встречаешь зверей. Но самое интересное – это встретить в глуши француза. Они очень вежливые, но общаются принципиально только по-французски. Начинаешь выдавливать из себя что-то вроде: "Экскьюзэмуа, же пердю…", после этого выслушиваешь длинные пояснения. Хорошо, что до встречи случайно узнал, что название поселка Les Houches звучит как “Лэзуж” (те, кто не учил французский, вряд ли так прочтут). Вылавливаешь из его тирады знакомое слово и взмах руки в нужном направлении. Напоследок выдаешь "се ля ви", "гранд мерси" и "орэвуар", и довольные разбегаетесь.

А после насыщенного дня возвращаешься домой, где несколько бокалов белого сухого вина, местный сыр, хамон и свежая выпечка из их буланжери сделают твой день незабываемым.