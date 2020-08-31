Для тех, кто не знает, хайкинг – это пешая прогулка по маркированным тропам в пересеченной (часто горной) местности.

Свой отдых можно организовать по-разному. Кто-то предпочитает лежать "тюленем" на берегу моря, объедаясь на all-inclusive, а потом проклинать его, стоя на весах. Кто-то любит активные путешествия в другие страны, и всё большей популярности набирает спортивный отдых: велотуризм, всевозможные виды водной или воздушной активности, альпинизм, ориентирование, бег и многое другое.

Хайкинг уникален тем, что не требует хорошей спортивной формы, не представляет опасности для жизни и не создает нежелательных нагрузок для здоровья, но при этом обеспечивает постоянное движение и драйв и дарит возможность наслаждаться изменяющимся ландшафтом. Для хайкинга не нужна специальная экипировка – достаточно удобной одежды и обуви. Кто хочет, тот может захватить небольшой рюкзак с водой и снэками. Для подстраховки не помешает надежный смартфон с хорошей батареей, где есть предустановленный навигатор.

Тропы для хайкинга могут быть разного уровня. Это и 5-километровый маршрут по ровной местности, и 30-километровый с набором высоты до трех километров. В Европе хайкинг очень популярен. Во многих поселках и городах, которые находятся возле лесной, холмистой или горной местности, можно увидеть знаки, на которых нарисованы человечки с рюкзаками. Часто на них указано название маршрута и расстояние, которое придется преодолеть.

Маршруты для хайкинга можно найти почти везде. Даже в Киеве, например в парке “Дружбы народов” или в лесу на окраине Виноградаря. Но, так как промаркированных троп еще нет, хайкинг может неожиданно перейти в ориентирование. Были случаи, когда люди терялись в лесу в половине километра от окраины города, поэтому без навигатора не обойтись. Здесь одним из оптимальных вариантов будет защищенный смартфон от украинского бренда Sigma mobile. Испытанный в экстремальных условиях, батарея емкостью от 5000 мА*ч (хватит на несколько дней и до недели), полная защита от воды, пыли и грязи. Вполне достаточно бюджетного X-TREME PQ20. Для длительных походов лучше подойдет X-TREME PQ39MAX с аккумулятором емкостью 9000 мА*ч. Хороших навигационных приложений тоже много. Например, вы можете установить Maps.me и, на всякий случай, карты Google, чтобы проложить маршруты по незнакомой местности.

Лайфхак для любителей слегка добавить адреналина в кровь: зайдите в незнакомый лес на несколько километров, а потом попытайтесь сделать кольцо, чтобы вернуться к началу другими тропами. Если получилось выбраться без навигатора, можете гордиться. Но интереснее немножко заблудиться и не спешить использовать навигатор – тогда вы испытаете столько драйва и неожиданных "животных" эмоций! Как вариант, вы можете пойти в лес с другом или партнером и в какой-то момент, слегка побродив, ошарашить друга/жену/мужа предложением вывести их назад. Но помните, что такие эксперименты стоит проводить только в ясную, не дождливую погоду, и обязательно иметь при себе навигатор, на котором будут видны тропы леса.

Но всё же для настоящего хайкинга нужны горы и промаркированные маршруты. Карпаты очень хороши. Подъем на Говерлу или Петрос из Заросляка или Козьмещика – классический пример хайкинга. В Карпатах есть десятки проверенных маркированных маршрутов и тысячи "диких" троп, которые, к сожалению, пока еще не готовы к безопасному и комфортному прохождению.

Подъем на Говерлу очень тяжелый для неподготовленных, но дойти до вершины может практически каждый. Главное, чтобы было желание и хорошая компания. Мой 4-летний сын, 130-килограммовый сотрудник и даже 70-летняя мама смогли дойти до конца маршрута. Во время подъема до меня постоянно доносились выразительные "вау!" и "офигеть!" молодежи и "красотища какая!" старшего поколения, когда взор хайкеров падал на открывающиеся с высоты виды.

Стоит ли подъем на Говерлу тяжелых усилий? Ответ на этот вопрос можно прочесть по лицам тех, кто уже поднялся. Эти лица сияют. Больше нигде не встретишь такое количество абсолютно разных людей с одинаковыми детскими улыбками.

Позже будет опубликована история о Шамони – поселке во Франции под Монбланом. Это идеальное место для любителей хайкинга и не только.