Головний тренер Ротора та екснаставник київського Динамо Олександр Хацкевич розповів, як Андрій Ярмоленко залишав дортмундську Боруссію.

В інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес" він розповів, що в ній нашому співвітчизнику повідомили про те, що йому потрібно шукати нову команду, так як головний тренер на нього не розраховує.

Незважаючи на такий стиль спілкування, Андрію відразу запропонували варіанти в інших клубах.

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Андрій Ярмоленко грав за дортмундську Боруссію, одного разу отримав смс від когось з керівників клубу: "Тренер на тебе не розраховує. Можеш шукати нову команду".

"Він профі. Знає, що в Європі з тобою ніхто не буде церемонитися. Пояснювати, що, як і чому. Там виживає найсильніший. А якщо ти програєш конкуренцію, готуйся до зміни клубу. При цьому в Дортмунді Андрію відразу запропонували кілька варіантів працевлаштування", –поділився інформацією Хацкевич.

Кар'єра Ярмоленка в Боруссії Дортмунд