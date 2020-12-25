Можеш шукати нову команду: Хацкевич розповів, чому Ярмоленка вигнали з Боруссії Д
Головний тренер Ротора та екснаставник київського Динамо Олександр Хацкевич розповів, як Андрій Ярмоленко залишав дортмундську Боруссію.
В інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес" він розповів, що в ній нашому співвітчизнику повідомили про те, що йому потрібно шукати нову команду, так як головний тренер на нього не розраховує.
Незважаючи на такий стиль спілкування, Андрію відразу запропонували варіанти в інших клубах.
До слова Несподівані дебютанти та найкращі бомбардири сезону: хто потрапив у збірну першого кола УПЛ
Андрій Ярмоленко грав за дортмундську Боруссію, одного разу отримав смс від когось з керівників клубу: "Тренер на тебе не розраховує. Можеш шукати нову команду".
"Він профі. Знає, що в Європі з тобою ніхто не буде церемонитися. Пояснювати, що, як і чому. Там виживає найсильніший. А якщо ти програєш конкуренцію, готуйся до зміни клубу. При цьому в Дортмунді Андрію відразу запропонували кілька варіантів працевлаштування", –поділився інформацією Хацкевич.
Кар'єра Ярмоленка в Боруссії Дортмунд
- Андрій Ярмоленко виступав у "Боруссії" в 2017-2018 роках, а зараз грає за англійський "Вест Хем".
- За "джмелів" він взяв участь в 26 матчах команди в усіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 6 результативних передач.
Поділитися новиною
-
Можеш шукати нову команду: Хацкевич розповів, чому Ярмоленка вигнали з Боруссії Д25 грудня 2020 , 17:48
-
Шевченко пояснив, чому не викликав до збірної України лідера Динамо19 грудня 2020 , 12:18
-
Зухвалий мексиканець після жорсткого нокауту від Санчеса вилетів за межі рингу: відео20 грудня 2020 , 09:52