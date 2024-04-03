Ждал советов по тактике: Хацкевич, на которого напали фаны, оставил странную записку журналистам

В первый день апреля Заглембее потерпело сокрушительное домашнее поражение от ГКС Катовице 0:4. После поединка появились интересные детали из раздевалки хозяев.

Главный тренер Заглембе Александр Хацкевич прибегнул к странным стратегиям и экспериментам. Перед игрой белорусский специалист закрыл своих игроков в раздевалке и приказал им самим придумать тактику на матч против Катовице.

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Просил подсказок у журналистов

Однако этот эксперимент с грохотом провалился. Заглембе потерпела 16-е поражение в текущем сезоне-2023/2024. После этого фиаско лопнуло терпение у болельщиков клуба из города Сосновец.

Группа неизвестных в масках, которая насчитывала 20 человек, ворвалась посреди тренировки команды и набросилась на команду. Был и разговор на повышенных тонах. Досталось также и главному тренеру. По информации спортивного директора, команда стала на защиту наставника, которому таки немного физически досталось от недовольных фанатов Зеглембе. Наставник уже прокомментировал этот ужасный инцидент.

В команде были возмущены работой охраны тренировочной базы и уже пожаловались руководству клуба. После того, как неизвестные фаны покинули базу, футболисты продолжили свою тренировку. В футбольном клубе намекнули, что в ближайшие 24 часа болельщикам следует ждать кадровых решений.

Уже была информация о вероятном увольнении Хацкевича.

После чего в сети появилась провокационная записка Хацкевича, которую он оставил для представителей СМИ. На клочке бумаги белорус написал свою электронную почту, куда журналисты могут присылать свои рекомендации по тактике на следующий поединок команды.



Электронный ящик Александра Хацкевича / Фото 100% Zagłębie Sosnowiec

После 25-ти туров команда Хацкевича замыкает турнирную таблицу Польской первой лиги, набрав лишь 13 баллов – 2 победы, 7 ничьих и аж 16 поражений.

Уже 6 апреля клуб из Сосновец сыграет на выезде против Брук-Бет Термалика. Не исключено, что Хацкевич уже не будет руководить командой из технической зоны гостей в том поединке.