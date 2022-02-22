Хацкевич назвал свои главные достижения в должности главного тренера Динамо

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопрос, какие три главные ошибки он совершил во главе киевлян.

Хацкевичу предложили определить три главные ошибки, которые он совершил как главный тренер Динамо, но экс-наставник киевлян решил рассказать о своих успехах.

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"Ошибки всегда есть. Я минусы не помню, буду говорить только про плюсы. Главное – это то, что твои воспитанники академии составляют скелет первой команды. И это длится уже более 3 лет. Также вспоминается та атмосфера, в которой мы работали. Большинство футболистов приезжали на тренировку с удовольствием.

Ну и третье – то, что мы стабильно выступали. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы находились на своем месте на тот момент, участвовали в турнире, который был нам по силам. Мы занимали первое место в группе, проходили два раунда плей-офф Лиги Европы», – сказал Хацкевич.

Что известно о Хацкевиче