Хацкевичу предложили определить три главные ошибки, которые он совершил как главный тренер Динамо, но экс-наставник киевлян решил рассказать о своих успехах.

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"Ошибки всегда есть. Я минусы не помню, буду говорить только про плюсы. Главное – это то, что твои воспитанники академии составляют скелет первой команды. И это длится уже более 3 лет. Также вспоминается та атмосфера, в которой мы работали. Большинство футболистов приезжали на тренировку с удовольствием.

Ну и третье – то, что мы стабильно выступали. И в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы находились на своем месте на тот момент, участвовали в турнире, который был нам по силам. Мы занимали первое место в группе, проходили два раунда плей-офф Лиги Европы», – сказал Хацкевич.

Что известно о Хацкевиче