Хацкевичу запропонували виділити три головні помилки, які він зробив як головний тренер Динамо, але екснаставник киян вирішив розповісти про свої успіхи.

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"Помилки завжди є. Я мінуси не пам'ятаю, говоритиму тільки за плюси. Головне – це те, що свої вихованці академії складають кістяк першої команди. І це триває вже понад 3 роки. Також згадується та атмосфера, у якій ми працювали. Більшість футболістів приїжджали на тренування із задоволенням.

Ну і третє – те, що ми стабільно виступали. І у чемпіонаті, і у Лізі Європи. Ми перебували на своєму місці на той момент, брали участь у турнірі, який був нам під силу. Ми посідали перше місце у групі, проходили два раунди плей-офф Ліги Європи", – сказав Хацкевич.

Що відомо про Хацкевича