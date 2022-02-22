Хацкевичу запропонували виділити три головні помилки, які він зробив як головний тренер Динамо, але екснаставник киян вирішив розповісти про свої успіхи.
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"Помилки завжди є. Я мінуси не пам'ятаю, говоритиму тільки за плюси. Головне – це те, що свої вихованці академії складають кістяк першої команди. І це триває вже понад 3 роки. Також згадується та атмосфера, у якій ми працювали. Більшість футболістів приїжджали на тренування із задоволенням.
Ну і третє – те, що ми стабільно виступали. І у чемпіонаті, і у Лізі Європи. Ми перебували на своєму місці на той момент, брали участь у турнірі, який був нам під силу. Ми посідали перше місце у групі, проходили два раунди плей-офф Ліги Європи", – сказав Хацкевич.
Що відомо про Хацкевича
- Олександр Хацкевич очолював Динамо з 2017-го по 2019 роки і був звільнений після третього поспіль вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів при його тренерстві.
- У грудні 2019 року Хацкевич був призначений головним тренером російського Ротора. Під його керівництвом команда вийшла в РПЛ.