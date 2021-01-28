Хабіб отримав офіційну пропозицію від футбольного клубу з Росії
Один з найкращих бійців UFC Хабіб Нурмагомедов може розпочати кар'єру футболіста. Російський клуб КАМАЗ вже запросив чемпіона у свою команду.
Джерело: інстаграм футбольного клубу КAMAЗ
Російський КАМАЗ виклав оригінальну світлину з Хабібом у футболці клубу. Нурмагомедов може виступати у команді на позиції нападника. Скромний клуб грає у другому дивізіоні Росії. Зараз КАМАЗ йде 4-м у чемпіонаті.
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Несподівана пропозиція для чемпіона
Представники клубу написали декілька переваг, чому колишній боєць змішаних єдиноборств повинен перейти у їх склад.
- ПФЛ – це футбольний UFС
- Хороший приклад – дебют хокеїста Ак Барса Артема Лукоянова
- Граємо кожен матч лише на перемогу
- Команда з великими амбіціями
Вкінці своєї пропозиції пресслужба додала, що клуб чекає Хабіба на тренувальних зборах у Новоросійську з 12 лютого до 5 березня 2021 року.
Сам Нурмагомедов раніше заявляв, що був би не проти спробувати свої сили у футболі. Він розглядатиме всі пропозиції, які надійдуть найближчим часом.
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