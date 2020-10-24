Безумие в Нидерландах: "Аякс" отгрузил 13 голов "Венло" в гостевом матче – видео
В Нидерландах был сыгран крайне необычный матч в рамках шестого тура чемпионата страны. Лидер турнира "Аякс" приехал в гости к середняку "Венло" и одержал фантастическую победу – 13:0.
Уже после первого тайма стало понятно, что разгрому быть. Первый тайм завершился в пользу "богов" со счетом 4:0. Однако это были лишь цветочки, пишет 24 канал.
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Венло – Аякс видеообзор первого тайма
После удаления на 52-й минуте игроки хозяев стало понятно, что дальше будет еще горячее. "Аякс" продолжил забивать. Как итог в воротах Делано Ван Круа побывало еще девять мячей.
Венло – Аякс видеообзор второго тайма
Таким образом, Лассиньи Траоре оформил пента-трик, Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелаар отличились дублями, еще по голу забили Душан Тадич, Антони, Дейли Блинд и Лисандро Матринес.
- Впрочем, до рекорда "Аякс" все равно не дотянул, ведь в 1931-м году "Аякс" одерживал победу и со счетом 17:0.
- Последний раз такая огромная победа в чемпионате Голландии была 10 лет назад. Тогда ПСВ победил "Фейеноорд" – 10: 0.