Хабиб – Гейджи: опубликован проморолик боя UFC254
Главным боем UFC254 станет схватка между Хабибом Нурмагомедов и Джастином Гейджи. Бой состоится 24 октября в Абу-Даби.
Это будет объединительный титульный поединок в легком весе между непобежденным действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом в легком весе американцем Джастином Гейджи.
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UFC254 состоится в субботу, 24 октября, на спортивной арене Flash Forum, расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса "Бойцовский остров UFC" возле города Абу-Даби, ОАЭ.
Накануне боя в UFC опубликовали проморолик этого противостояния.
- Хахибу Нурмагомедову 32 года. Он провел 28 боев в рамках UFC. Во всех одержал победы. Чемпион UFC в легком весе.
- Джастину Гейджи 31 год. Он провел 24 боя в UFC. У него была серия из 18 побед подряд. После этого он проиграл два поединка более опытным бойцам – Эдди Альваресу и Дастину Порье. И после этого выиграл четыре боя подряд. В последнем он победил Тони Фергюсона и завоевал звание временного обладателя чемпиона в легком весе. Именно оно и дало право на проведение боя против Хабиба Нурмагомедова.
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