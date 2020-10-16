Главным боем UFC254 станет схватка между Хабибом Нурмагомедов и Джастином Гейджи. Бой состоится 24 октября в Абу-Даби.

Это будет объединительный титульный поединок в легком весе между непобежденным действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом в легком весе американцем Джастином Гейджи.

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UFC254 состоится в субботу, 24 октября, на спортивной арене Flash Forum, расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса "Бойцовский остров UFC" возле города Абу-Даби, ОАЭ.

Накануне боя в UFC опубликовали проморолик этого противостояния.