Хабіб – Гейджі: опубліковано проморолик бою UFC254
Головним боєм UFC254 стане сутичка між Хабібом Нурмагомедовим та Джастіном Гейджі. Бій відбудеться 24 жовтня в Абу-Дабі.
Це буде об'єднавчий титульний поєдинок в легкій вазі між непереможеним чинним чемпіоном росіянином Хабібом Нурмагомедовим та тимчасовим чемпіоном в легкій вазі американцем Джастіном Гейджі.
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UFC254 відбудеться в суботу, 24 жовтня, на спортивній арені Flash Forum, розташованої на острові Яс в складі спортивного комплексу "Бійцівський острів UFC" поблизу міста Абу-Дабі, ОАЕ.
Напередодні бою в UFC опублікували проморолик цього протистояння.
- Хахібу Нурмагомедову 32 роки. Він провів 28 боїв в рамках UFC. У всіх здобув перемоги. Чемпіон UFC в легкій вазі.
- Джастіну Гейджі 31 рік. Він провів 24 бої в UFC. В нього була серія із 18 перемог поспіль. Після цього він програв два поєдинки більш досвідченим бійцям – Едді Альваресу та Дастіну Пор'є. Та після цього виграв чотири бої поспіль. В останньому він переміг Тоні Фергюсона та завоював звання тимчасового володаря чемпіона у легкій вазі. Саме воно і дало право на проведення бою проти Хабіба Нурмагомедова.
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