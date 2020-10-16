Головним боєм UFC254 стане сутичка між Хабібом Нурмагомедовим та Джастіном Гейджі. Бій відбудеться 24 жовтня в Абу-Дабі.

Це буде об'єднавчий титульний поєдинок в легкій вазі між непереможеним чинним чемпіоном росіянином Хабібом Нурмагомедовим та тимчасовим чемпіоном в легкій вазі американцем Джастіном Гейджі.

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UFC254 відбудеться в суботу, 24 жовтня, на спортивній арені Flash Forum, розташованої на острові Яс в складі спортивного комплексу "Бійцівський острів UFC" поблизу міста Абу-Дабі, ОАЕ.

Напередодні бою в UFC опублікували проморолик цього протистояння.