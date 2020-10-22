Російський боєць Хабіб Нурмагомедов проведе захист чемпіонського титулу UFC у легкій вазі. Хабіб 24 жовтня зустрінеться з американцем Джастіном Гейджі у рамках UFC 254. Де дивитися бій в Україні – читайте у матеріалі Спорт 24.

Хабіб – Гейджі де дивитися

Поєдинок Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі відбудеться на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. Про це повідомляє 24 канал.

До теми: Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі: прогноз на бій UFC 254

Початок UFC 254 о 21:00 за київським часом.

Бій Хабіба та Гейджі в Україні покаже телеканал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Що на кону бою

Непереможний Хабіб Нурмагомедов проводитиме захист титулу чемпіона UFC. Навесні росіянин мав зустрітися з Тоні Фергюсоном, але бій зірвався через карантин.

Хабіба замінив Джастін Гейджі й сенсаційно переміг Фергюсона. Гейджі став тимчасовим чемпіоном UFC.

Таким чином, Хабіб і Гейджі визначать долю титула чемпіона світу в легкій вазі.