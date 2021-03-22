Бывший футболист Реала, Баварии и Ливерпуля Хаби Алонсо может продолжить тренерскую карьеру в Германии. Экс-игрок сборной Испании, вероятно, станет новым главным тренером Боруссии Менхенгладбах.

Алонсо возвращается в Германию

39-летний специалист возглавит команду со следующего сезона. Сейчас Алонсо работает тренером в испанском Реал Сосьедад B. Клуб выступает в третьем по силе дивизионе Испании

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Сообщается, что для руководства Боруссии при выборе тренера было важно знание немецкого языка. Алонсо за время выступлений в Баварии практически идеально освоил немецкий язык.

Хаби Алонсо завершил карьеру футболиста в 2017 году. Алонсо – чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2012). Испанец дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Боруссия останется без тренера

Действующий главный тренер "жеребцов" Марко Рози официально возглавит Боруссию Дортмунд летом 2021 года. Стороны заключили предварительный контракт.

За последние 10 матчей Боруссия Менхенгладбах одержала всего 1 победу. 20 марта "жеребцы" одолели Шальке и прервали серию неудач.

После того, как стало известно, что Розе переедет в Дортмунд, "жеребцы" вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

"Гладбах" занимает 10 место в турнирной таблице Бундеслиги с 36 очками.