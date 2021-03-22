Колишній футболіст Реала, Баварії та Ліверпуля Хабі Алонсо може продовжити тренерську кар'єру у Німеччині. Ексгравець збірної Іспанії, ймовірно, стане новим головним тренером Боруссії Менхенгладбах.

Алонсо повертається у Німеччину

39-річний фахівець очолить команду з наступного сезону. Наразі Алонсо працює тренером в іспанському Реал Сосьєдаді B. Клуб виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії

До теми Боруссія Дортмунд офіційно отримала нового тренера

Повідомляється, що для керівництва Боруссії при виборі тренера було важливе знання німецької мови. Алонсо за час виступів у Баварії практично ідеально освоїв німецьку мову.

Хабі Алонсо завершив кар'єру футболіста у 2017 році. Алонсо – чемпіон світу (2010) та Європи (2008, 2012). Іспанець двічі вигравав Лігу чемпіонів.

Боруссія залишиться без тренера

Чинний головний тренер "жеребців" Марко Розі офіційно очолить Боруссію Дортмунд влітку 2021 року. Сторони уклали попередній контракт.

За останні 10 матчів Боруссія Менхенгладбах здобула всього 1 перемогу. 20 березня "жеребці" здолали Шальке та перервали серію невдач.

Після того, як стало відомо, що Розе переїде у Дортмунд, "жеребці" вилетіли з Ліги чемпіонів та Кубка Німеччини.

"Гладбах" займає 10 місце в турнірній таблиці Бундесліги з 36 очками.