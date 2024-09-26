Украинский боксер неожиданно возглавил рейтинг WBC
Источник:WBC
Всемирный Боксерский Совет (WBC) обновил рейтинг боксеров полутяжелого веса. Сразу двое украинцев оказались в топ-40 дивизиона.
Украинец Александр Гвоздик возглавил рейтинг лучших боксеров в полутяжелом дивизионе. Об этом сообщает официальный сайт WBC.
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Украинец на вершине рейтинга
Александр в последний раз выходил на ринг 15 июня этого года против американца Давида Бенавидеса. По итогам 12-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал соперник украинца.
Несмотря на поражение в титульном бою за звание временного чемпиона мира Гвоздик оказался лидером дивизиона. Кроме Александра в топ-40 попал также еще один украинец – Даниэль Лапин. Он занимает 39-ю строчку рейтинга.
Рейтинг WBC в полутяжелом весе
- 1. Александр Гвоздик (Украина)
- 2. Альберт Рамирес (Венесуэла)
- 3. Каллум Смит (Великобритания)
- 4. Энтони Ярд (Великобритания)
- 5. Конор Уоллес (Австралия)
- 6. Робин Красники (Германия)
- 7. Даниэль Азиз (Великобритания)
- 8. Ричард Ривера (США)
- 9. Павел Степьен (Польша)
- 10. Рональд Гавриил (Румыния)
....
- 39. Даниэль Лапин (Украина)
Камбэк Гвоздика
- Напомним, что Александр Гвоздик владел полноценным чемпионским титулом по версии WBC в 2018 – 2019 годах. После поражения в объединительном поединке против Бетербиева украинец покинул профессиональный бокс.
- В начале 2023 года Гвоздик возобновил карьеру. За это время он одержал три победы и потерпел одно поражение от Бенавидеса. Сейчас 37-летний украинец ожидает подписание контракта на следующий бой