Украинский боксер неожиданно возглавил рейтинг WBC

Всемирный Боксерский Совет (WBC) обновил рейтинг боксеров полутяжелого веса. Сразу двое украинцев оказались в топ-40 дивизиона.

Украинец Александр Гвоздик возглавил рейтинг лучших боксеров в полутяжелом дивизионе. Об этом сообщает официальный сайт WBC.

Читайте также Усик или Кличко: кто стал лучшим супертяжеловесом XXI века

Украинец на вершине рейтинга

Александр в последний раз выходил на ринг 15 июня этого года против американца Давида Бенавидеса. По итогам 12-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал соперник украинца.

Несмотря на поражение в титульном бою за звание временного чемпиона мира Гвоздик оказался лидером дивизиона. Кроме Александра в топ-40 попал также еще один украинец – Даниэль Лапин. Он занимает 39-ю строчку рейтинга.

Рейтинг WBC в полутяжелом весе

1. Александр Гвоздик (Украина)

(Украина) 2. Альберт Рамирес (Венесуэла)

3. Каллум Смит (Великобритания)

4. Энтони Ярд (Великобритания)

5. Конор Уоллес (Австралия)

6. Робин Красники (Германия)

7. Даниэль Азиз (Великобритания)

8. Ричард Ривера (США)

9. Павел Степьен (Польша)

10. Рональд Гавриил (Румыния)

....

39. Даниэль Лапин (Украина)

Камбэк Гвоздика